نائب الوفد يطالب بسرعة التدخل لوقف نزيف خسائر السكة الحديد

19 ديسمبر 2018 - 01:41 م

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن ما تتعرض له بعض القطاعات العامة للدولة من خسائر تقدر بالمليارات تحتاج إلى وقفة جاده للتعامل معها والعمل علي وقف نزيف الخسائر والحفاظ علي المال العام.

وأشار «بدير» في بيان له، إلى أن تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات الأخيرة، التى كشف خلالها قيمة الخسائر التى تتعرض لها هيئة السكك الحديديه في بند السولار فقط والتي قدرت بمليون ونصف المليون جنيه يومياً، يؤكد أننا أمام كارثة بكل المقاييس، متسائلاً كم تبلغ خسائر الهيئة في باقي القطاعات؟ وما هى الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدى لذلك؟

وشدد النائب البرلماني، على ضرورة التحرك الفورى لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم مجلس النواب، لإيجاد حلول عاجله لهذا المرفق الهام ولوقف نزيف الخسائر التى يتعرض لها والعمل على تطويره بما يحقق العائد الأكبر والاستفادة المثلى من تشغيله.

وتساءل عضو البرلمان، الي متي ستظل الحكومة تتعامل مع المواطنين علي أنهم مواطنين من الدرجة الثالثة؟ مطالبًا بضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين المرفق حتي يشعر المواطنين بإهتمام الدولة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.