بالصور.. "أولادنا في عنينا" تكشف على 912 تلميذًا

19 ديسمبر 2018 - 01:45 م

استأنفت مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري وأمراض العيون برعاية وزارة التربية والتعليم وبالتعاون بين مؤسسة صناع الخير للتنمية، والمصرف المتحد والمصرية للاتصالات WEعملها للأسبوع الثاني خلال المرحلة الثانية بمحافظة الفيوم.

صرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن المبادرة انطلقت أمس في مدرسة قصر قارون للتعليم الأساسي بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، حيث تم توقيع الكشف على 912 تلميذا وعمل تحاليل الأنيميا والسكر اللازمة لهم، وتم سحب سحب عينات 24 من التلاميذ.

وأضاف عبد الفتاح أن القافلة انطلقت بحضور ممثلي المصرف المتحد، والمصرية للاتصالاتWE، حيث تفقدوا سير عملية الكشف وقدموا الهدايا للأطفال وسط فرحتهم، حيث تم صرف 295 عبوة أدوية أنيميا تكفي لمدة شهر، و115 عبوة قطرات للعيون، مشيرًا إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان تماما وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وأخصائي الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي.

وأوضح عبد الفتاح أن آلية العمل تتم بدقة بالغة من خلال تجميع قوائم حضور التلاميذ وتقسيمهم لمجموعات لضمان عدم التأثير على سير اليوم الدراسي، ثم تسجيل بيانات كل تلميذ وفصله على استمارة الكشف، ثم مروره بمراحل كشف العيون على أيدي نخبة من أفضل أطباء العيون بمصر، ثم تسجيل نتائج الفحص بقاعدة بيانات وتسجيل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات طبية بعد اختيار كل طفل لشكل ولون النظارة المفضلة له.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك في شهر مايو الماضي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإطلاق مبادرة "اولادنا في عنينا" للكشف على الأمراض الثلاثة الأكثر انتشارا بين تلاميذ المدارس.