الزراعة تنفي بيعها لحومًا مستوردة فاسدة

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وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الزراعة

لحوم

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

بحوم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد وزارة الزراعة شحنات لحوم مذبوحة لحيوانات مُصابة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم دخول أي شحنات لحوم فاسدة أو مصابة من الخارج إلى مصر، وأن كل اللحوم المستوردة سليمة وصالحة تمامًا للاستهلاك الآدمي، مُشددًة على إخضاع اللحوم المستوردة إلى الرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى بلد المنشأ، ويتم ذبحها فى مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطرى، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتى الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها فى معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أى عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

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