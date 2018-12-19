السيسي يغادر فيينا عائدًا إلى القاهرة

19 ديسمبر 2018 - 04:29 م

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة النمساوية فيينا ظهر اليوم، عائدًا إلى القاهرة بعد زيارة ناجحة استمرت لمدة أربعة أيام عقد خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين بتلك الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

والتقى الرئيس، يوم الإثنين الماضي، مع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيليّن، حيث أشاد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات النمساوية في مصر.



