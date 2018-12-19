  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

محررة المصريون

«ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة المزوغين فى خدمتك

بودرة جونسون

أول تعليق لـ«الصحة»بشأن احتواء «بودرة جونسون» على مواد مُسرطنة

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

حقيقة طرح لحوم مُصابة في الأسواق بأسعار مُخفضة

الحياة السياسية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تعليق جديد من «سما المصري» على الفياجرا النسائية

#

بأسعار زهيدة.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية

#

ضبط طن و300 كيلو لحوم فاسدة دخل منزل جزار بالمنيا

#

"أبل" تحذر من عيب خطير في "أيفون 8"

الحكومة

لحوم

أسعار مخفضة

مصابة

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تُفيد باستيراد وزارة الزراعة شحنات لحوم مذبوحة لحيوانات مُصابة وطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة، لافتا إلى قيامه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول ذلك، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، إلى أن الوزارة أكدت على عدم دخول أي شحنات لحوم فاسدة أو مصابة من الخارج إلى مصر، وأن كافة اللحوم المستوردة سليمة وصالحة تماماً للاستهلاك الأدمي، مُشددًة على إخضاع اللحوم المستوردة إلى الرقابة والفحص من قبل وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطرين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، ويتم ذبحها في مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطري، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفى حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.

كما أضافت الوزارة أن الإدارة المركزية للمحاجر البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل كصمام أمان لمنع تسرب أية أمراض إلى داخل البلاد، حيث تعمل على ضبط إجراءات استيراد الحيوانات وعلى تشديد الفحص في المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، كما تتولى تنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توفير البروتين الحيواني وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16894).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق