محافظ سوهاج :باب مكتبي مفتوح أمام الجميع

19 ديسمبر 2018 - 06:39 م

أكد الدكتور أحمد الأنصاري ،محافظ سوهاج حرصه علي تلبية احتياجات المواطنين والعمل علي حل جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن السوهاجي.

وأشار المحافظ إلى ان باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين من مختلف فئات وطوائف المحافظة علي مدار اليوم ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بالعمل علي رفع العبء عن كاهل المواطنين .

جاء ذلك خلال استقباله عشرات المواطنين الذين توافدوا على مكتبه منذ الساعات الأولي من صباح اليوم ، لعرض مشكلاتهم واحتياجاتهم الضرورية ، والتي أكد المحافظ العمل علي حلها ، وتلبية جميع مطالب واحتياجات المواطنين الضرورية ، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات لهم.