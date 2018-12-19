» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"

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الدير الأبيض
الدير الأبيض

وكالات

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اثار

فرعونية.

الدير الابيض

أعلنت وزارة الآثار، اليوم الأربعاء، التنقيب عن مدينة صناعية أثرية بدير كنسي تاريخي، في محافظة سوهاج.

وأفاد بيان لوزارة الآثار باستئناف أعمال الحفائر الأثرية بالدير الأبيض، للكشف عن مدينة الصناعات اليدوية، التي عثر بها على العديد من الأواني الفخارية والعملات الذهبية، بعد توقف دام 7 سنوات.

ويعود تاريخ الدير الأثري إلى القرنين الرابع والخامس الميلادي، وتقول دراسات أثرية محلية إنه بنى على بقايا مبان فرعونية.

وقال البيان إن بعثات التنقيب تشمل أيضا: دير أبوللو الأثري بمحافظة أسيوط، والذي يرجع تاريخه إلى القرنين الخامس والسادس الميلادي، ودير أبو حنس الأثري بمحافظة المنيا والذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي.

وحسب البيان ذاته، "يأتي استئناف أعمال الحفائر الأثرية في الأديرة الكنسية بعد توقف دام 7 سنوات، في إطار خطة دعم العمل الأثري والبعثات الأثرية المصرية في البلاد".

وفي عام 2011، توقفت البعثات الأثرية المصرية عن التنقيب في مختلف أنحاء البلاد، وعزت وسائل إعلام محلية آنذاك السبب إلى تهافت الميزانية إثر اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد أدت إلى توقف السياحة بمصر.


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