روحاني: تركيا أنهت عهد إملاءات واشنطن

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روحاني

إملاءات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن تركيا ودولا إقليمية أعلنت بشكل صريح نهاية مرحلة الإملاءات الأمريكية.

جاء ذلك في تصريح صحفي من مطار مهراباد الدولي بالعاصمة طهران، قبيل توجهه إلى أنقرة، في زيارة رسمية.

وشدد روحاني أن مواقف تركيا ورئيسها، رجب طيب أردوغان، "ضد مؤامرات العقوبات الأمريكية في الأشهر الأخيرة، كان جيدا ودقيقا للغاية".

وأكد على وجود الكثير من النقاط المشتركة بين طهران وأنقرة في مجالات تاريخية وثقافية ودينية، وأضاف: "تركيا بصفتها جارة وصديقة ودولة مؤثرة في المنطقة، لها أهمية خاصة بالنسبة لنا".

وتابع أن الزيارة ستتناول رفع حجم التجارة بين البلدين، وسبل تخطي العقبات الجمركية والصناعية وغيرها، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.



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