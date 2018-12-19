أول تعليق لـ«الصحة»بشأن احتواء «بودرة جونسون» على مواد مُسرطنة

19 ديسمبر 2018 - 07:13 م

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أصدرت بيانا توضيحيا من مركز اليقظة الدوائية بشأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأن بودرة تلك للأطفال الخاصة بشركة «جونسون آند جونسون» تتسبب في الإصابة بالسرطان لاحتوائها على مادة «الأسبستوس» المسرطنة.

وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن بيان «اليقظة الدوائية» أكد أنه عالمياً لم تقم أي من الجهات الرقابية بسحب أي من المستحضرات المحتوية على مادة «التلك»، مشيرة إلى أن هناك منشورا محدثا من الـ«FDA » باحتمالية وجود شوائب من مادة الأسبستوس بمادة التلك، وعلية قامت الـ«FDA » بعمل مسح عن وجود مادة «الأسبستوس» بالمواد الخام أو مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «التلك» ولم يتبين وجودها، فضلاً عن أنه عالمياً لم يتم العثور على أي معلومات تؤكد ارتباط مادة التلك بحد ذاتها في الإصابة بالسرطان، وأن الأمر يتطلب المزيد من الدراسات.

وفى هذا السياق، أكدت «زيادة» أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية طبقاً للقواعد الرقابية الدولية، حيث تم توجيه الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بإدراج جميع المستحضرات والمواد الخام المحتوية على مادة «التلك» ضمن خطة سحب وفقاً لإجراءات السحب المتبعة للمواد الخام والمستحضرات، والتحليل بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من خلوها من أي شوائب لمادة «الأسبستوس»، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات التفتيشية في حالة تبين وجود هذه المادة طبقاً للدليل العلمي.

كما وجهت «زيادة» مركز اليقظة المصري نحو المتابعة المستمرة لما يتم نشره من دراسات في هذا الشأن.