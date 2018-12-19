قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

19 ديسمبر 2018 - 09:01 م

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو محمد على مصر الجديد.

وأضاف "البشبيشي"، في تصريحات له، أن المشروعات الكبيرة التي أقامها السيسي في عهده تمثل نهضة حقيقية كما قام بها من قبل الزعيم محمد علي باشا.

وعدد القيادي الإخواني المنشق أهم المشروعات التي أقيمت في عهد السيسي :"من أهم المشروعات التي أقامها السيسي العاصمة الإدارية الجديدة ، وقناة السويس الجديدة ، وتحديث الجيش المصري، والانتصار فى حرب تحرير سيناء من التنظيمات والميليشيات الإرهابية.

وأضاف "القضاء على وباء التهاب الكبد الذى يسببه فيروس C ،إنقاذ قطاع عريض من المصريين يعيشون فى مناطق عشوائية غير آدمية"، واختتم: "السيسى هو محمد على الجديد".



