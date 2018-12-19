» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»

محمد فضل
انتقد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حديث الإعلامي عمرو أديب، عن تصريحاته عن الجنس في الجنة، قائلا: "امبارح الإعلامي الكبير عمرو أديب بيتحدث مع الدكتور سعد الهلالي عن تنظيم الأسرة، وفجأة قال الشيوخ عندنا بيتكلموا عن الجنس في الجنة، طيب يا عمرو موضوع تحديد النسل، مش ذنبي انك صحيت النهارده تتكلم في الموضوع ده.. انا صدعت الناس في برنامجي هنا بالموضوع ده، احنا في خندق واحد من أجل الوطن إيه لزمته اللى عملته ده".
وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الأربعاء: "عمرو خد بالك كلامي عن الجنس في الجنة مهم جدا لأنه كشف مستغلي النساء واللى بيبصوا لها أنها وعاء للشهوة، والدواعش الموجودين فى الاعلام والمؤسسات الدينية.. الناس دى شايفة أن المرأة هى المكافأة التى يحصل عليها اللى هيموت الناس ويفجر نفسه".
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