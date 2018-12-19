» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية

19 ديسمبر 2018 - 09:06 م

أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، توقف الاجتماع الأسبوعي، الذي يلقي فيه عظة الأربعاء من كل أسبوع، حتى الـ23 من يناير القادم بمناسبة رأس السنة والأعياد.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ألقاها مساء اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوى بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث كرم مجموعة من العاملين بدار الكتاب المقدس.

أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بخدمة دار "الكتاب المقدس"، مشيرا إلى الاحتفال بالكتاب المقدس، هو "احتفال بالوصية"، مشيرا إلى أن خدمة الكتاب المقدس، تعتبر أحد أساسيات العمل في الكنيسة بشكل عام.