"نجدة الطفل": خطوبة طفلي كفر الشيخ لم يتم فسخها

أكد صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، أن المجلس القومي للطفولة تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة خطبة طفلين في كفر الشيخ، وتم استدعاء ولي أمر الطفلين، وإحالة المسألة للنيابة العامة.

واوضح "عثمان" في حوار له مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أن النيابة وجهت لأولياء أمور الطفلين إنذارًا لتلافي الخطر الذي وضع به الطفلين.

وتابع:" انه لم يتم فسخ الخطبة حتى الآن"، مشيرا إلى أنه يوجد200 ألف زيجة غير موثقة، ويوجد 18 مليون قاصر سبق لها الزواج.