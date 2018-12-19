  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:49 م
بحث متقدم
خطوبة طفلين في كفر الشيخ

"نجدة الطفل": خطوبة طفلي كفر الشيخ لم يتم فسخها

أرشيفية

ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر لـ140%؟

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين بـ«الصيادلة»

الرئيس السيسي

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ

الصفحة الأخيرة

نوم القيلولة
نوم القيلولة

أخبار متعلقة
#

نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

#

«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

#

لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي

#

التفكك الأسري وأثره على إنحراف الأطفال

يعتقد البعض أن الاستيقاظ في ساعة مبكرة من النهار يعود بنفع كبير على الإنسان وأدائه في العمل، لكن باحثا أميركيا في علم النفس يقول إن هذا الأمر ليس قاعدة عامة بالضرورة.

ونقل "سكاي نيوز" عن موقع "آي إن سي"، قوله إن المدير التنفيذي لشركة "أبل" الأميركية تيم كوك، يستيقظ الساعة 3:45 صباحا، فيما تفارق المديرة العامة لشركة "جنرال موتورز" سريرها كل يوم في السادسة صباحا، أما الكاتب الأميركي المرموق دان براون، فيستيقظ في الرابعة حتى يبدأ يومه بحيوية.

لكن البحث في علم النفس أدم غرانت، يقول إن توقيت الاستيقاظ ليس أمرا حاسما في مسيرة الإنسان المهنية كما يعتقد كثيرون.

ويوضح غرانت، الذي أصدر عدة كتب بشأن تنظيم الحياة اليومية، أن المهم هو الأشياء التي ننجزها خلال العمل، أما توقيت الاستيقاظ فمجرد تفصيل لأنه "من الممكن أن نستيقظ مبكرا دون أن نحقق أشياء كثيرة".

ويضيف الباحث أن المشاهير لا يكترثون عادة بتوقيت استيقاظ الآخرين، كما أنهم يعملون وفق ما تمليه برامجهم الخاصة، وهذا لا ينطبق على الموظفين العاديين الذين يجدون أنفسهم ملزمين بالحضور إلى المكتب في وقت محدد.

لكن على الجانب الآخر، يمكن لمن يستيقظ مبكرا أن يطلع على رسائله الإلكترونية بتأن، أما حين يبدأ عمله في وقت الذروة فسيتعرض لإزعاج كبير من المكالمات والرسائل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي
» هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ
» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها
» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية
» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»
» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق