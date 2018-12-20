» فرض حظر التجوال بمدينة سودانية

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أعلنت لجنة أمن ولاية نهر النيل شمالي السودان حالة الطوارئ بمدينة عطبرة وفرض حظر على التجوال على خلفية اندلاع مظاهرات احتجاجية، بالمدينة نددت بغلاء أسعار السلع الأساسية وانعدام الخبز والوقود بالمدينة.

ونقلت "سكاي نيوز" عن الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، إبراهيم مختار قوله في تصريحات صحفية إن اجتماع لجنة أمن الولاية أعلن حالة الطوارئ وحظر التجوال لحين إشعار آخر.

وأوضح أن القرار استثنى من ذلك المؤسسات والمرافق الخدمية، مضيفا أن لجنة الأمن اتخذت قراراً ثانياً بتعليق الدراسة بجميع مدارس مدينة عطبرة بمرحلتي الأساس والثانوي لأجل غير مسمى.


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