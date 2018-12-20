  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:33 ص
بحث متقدم
ارشفية _اسامة كمال

أسامة كمال عن رواتب المساجين:"مين اقنع اللواء زكريا يقول ده"

خطوبة طفلين في كفر الشيخ

"نجدة الطفل": خطوبة طفلي كفر الشيخ لم يتم فسخها

أرشيفية

ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر لـ140%؟

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين بـ«الصيادلة»

الرئيس السيسي

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

أسامة كمال عن رواتب المساجين:"مين اقنع اللواء زكريا يقول ده"

آخر الأخبار

ارشفية _اسامة كمال
ارشفية _اسامة كمال

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ أسامة كمال على أزمة فستان رانيا يوسف

#

أسامة كمال: "الرئيس موجود فى كل معركة وكل مواجهة"

#

مش أي واحد تعزمه على "كاس" ويقولك مبشربش يبقى متطرف

#

أسامة كمال عن مباراة الأهلي والترجي: "يارب تعدي على خير"

سخر الإعلامي أسامة كمال، من تصريح اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن رواتب المسجونين التي تصل الى 6 الاف جنيه شهريا، قائلا:"مين اللى اقنع اللواء زكريا إنه يقول ده؟".

ووجه "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc " حديثه للواء زكريا قائلا:" بلد الحد الأدنى للأجور فيه 1200 جنيه، هتقنع الناس أزاى أن المسجون بيأخد مرتب 6 آلاف جنيه؟".

وأضاف:"هتقنع ازاى شعب عنده مشكلة أسعار فتقول له المساجين بيأكلوا حمام ونعام، مش بس حمام، لكن حمام ونعام".

وتابع:" احترت فى تصريحات المسئولين والمشكلة إنها كانت ندوة نظمتها الداخلية عن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فرض حظر التجوال بمدينة سودانية
» مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي
» هذه هي الساعة المثالية للاستيقاظ
» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها
» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية
» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»
» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق