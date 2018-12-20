أسامة كمال عن رواتب المساجين:"مين اقنع اللواء زكريا يقول ده"

سخر الإعلامي أسامة كمال، من تصريح اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، عن رواتب المسجونين التي تصل الى 6 الاف جنيه شهريا، قائلا:"مين اللى اقنع اللواء زكريا إنه يقول ده؟".

ووجه "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc " حديثه للواء زكريا قائلا:" بلد الحد الأدنى للأجور فيه 1200 جنيه، هتقنع الناس أزاى أن المسجون بيأخد مرتب 6 آلاف جنيه؟".

وأضاف:"هتقنع ازاى شعب عنده مشكلة أسعار فتقول له المساجين بيأكلوا حمام ونعام، مش بس حمام، لكن حمام ونعام".

وتابع:" احترت فى تصريحات المسئولين والمشكلة إنها كانت ندوة نظمتها الداخلية عن الدور المجتمعي لوزارة الداخلية".