  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم
مظاهرات

بـ"السترات الزرقاء".. مظاهرات جديدة فى فرنسا

احمد موسى

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

الابراشي عن "التسريبات المزعومة": اللواء عباس يتحدث وهو نائم

الإبراشي لمحامى كامى: "متتشنجش وقولي فين الفلوس"

الخطيب

6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

حسن كامي

الكشف عن حجم ثروة الفنان حسن كامي

الدولار بـ18.21 جنيهًا

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

الأهلي

زكي: 3 صفقات جديدة يضمها الأهلي .. هذه أسماؤهم

محمد صلاح

أسطورة ليفربول لـ"صلاح": لكي تنال العظمة لا تفعل مثل سواريز

حسن كامي

أغرب ما قاله حسن كامي لسائقه الخاص قبل لحظات من وفاته

نيفين سعدة وعلاء مبارك

تعليق مثير للجدل من ابنة إبراهيم سعدة على صورتها مع علاء مبارك

فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها

الصفحة الأخيرة

أمل عباس
أمل عباس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي

#

فنانة شهيرة تشتم جمهورها بعدما تجاهل السؤال عليها في مرضها

#

وفاة أكبر طاهية هندية عن عمر 107 أعوام

#

بالفيديو.. "عكاشة" لفنانة: اعملي حسابك لساني طويل

أمل عباس

ظهرت الفنانة العراقية أمل عباس أخيرًا بعد رحلة علاجها الطويلة التي طلبت فيها التكفل بعلاجها .

وظهرت "أمل" على إحدى القنوات الكويتية ، مؤكدة أن ظروفها المادية منعتها من العلاج على نفقتها الشخصية .

وكانت "أمل" تعرضت لوعكة صحية عام 2017 لتنقل إلى المستشفى ، ووقتها نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" رسالة من الفنانة أمل عباس، تطلب من جمهورها مساعدتها مادياً، حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.

وأكدت "أمل" خلال اللقاء أن الفنانة الإماراتية أحلام تكفلت بمصاريف سفرها والإقامة في الفندق، موضحة أن فنانات كثيرات ساعدنها منهن "حياة الفهد، هدى حسين، هيا الشعيبي وإلهام الفضالة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «فتح الله» يهدد مسئولي الزمالك
» شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود
» فنان شهير يكشف حقيقة دخوله السجن في 13 قضية
» بعثة الأهلي تطير إلى "إثيوبيا" لمواجهة جيما
» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة
» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان
» فنانة شهيرة تطلب من جمهورها التكفل بعلاجها
» شاهد بكاء بسمة وهبة وسط زملائها عقب عودتها من رحلة العلاج
» ابنة هيفاء وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي
» فرض حظر التجوال بمدينة سودانية
» مذكرة اعتقال تلاحق زوجة موغابي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق