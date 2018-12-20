أسطورة ليفربول لـ"صلاح": لكي تنال العظمة لا تفعل مثل سواريز

20 ديسمبر 2018 - 08:21 ص

أكد روبي فاولر - أسطورة فريق ليفربول - أن نجمنا المصري محمد صلاح أثبت أنه ليس لاعب الموسم الواحد.



وقال "فاولر" خلال حواره مع صحيفة "ميرور" : "لا أخجل أن أقول إن صلاح مؤهل لكي يكون أحد أساطير فريق ليفربول بشرط أن يستمر على هذا المستوى وأن يبقى في الفريق مدة طويلة".



وتابع: "لقد لعبت مع أفضل اللاعبين في ليفربول، هؤلاء اللاعبين أمثال (أيان) راش، و(جون) بارنس، جيرار وماكمانامان، لذا استطيع أن أقول بأنني على علم بأمر أو اثنين في هذا الشأن، وصلاح يمتلك موهبة تشبه هؤلاء بدون أدنى شك."



وأردف: "الناس تتحدث عن لويس سواريز ولا شك أنه كان من أفضل اللاعبين في ليفربول ولكن هل هو أحسن اللاعبين في تاريخ النادي؟ لا .. لأنه بقى في النادي 3 سنوات فقط وأصر على الرحيل مرتين وبطريقة مريرة".



