» فنان شهير يكشف تفاصيل القبض عليه بتهمة الانتماء للإخوان

20 ديسمبر 2018 - 08:48 ص

قال الفنان "عزت العلايلي" إنه تم القبض عليه بدعوى الانتماء للإخوان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .



وأضاف: "تم القبض عليّ بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها عبد الناصر في المنشية وبقيت في السجن لمدة 21 يومًا حتى أتى خالد محيي الدين وأخرجني أنا ومجموعة من الشباب الآخرين" بحسب تصريحات لموقع "مصراوي" .



وتابع: "سبب القبض عليّ أنني كنت مؤمنًا بالكفاح ضد الإنجليز وقررت الانضمام للفدائيين ، وذهبت إلى محامي وسجلت اسمي معه لكي يستطيع ضمي ، وبعد حادثة المنشية اتضح أن هذا المحامي (إخوانجي) ، ولما ذهب الأمن للقبض عليه وجدوا الورقة الموجودة فيها أسماءنا وعناويننا فتم القبض علينا".



واستدرك: "رغم فترة سجني إلا أنني بقيت أحب الزعيم عبد الناصر".