» فتاة ادعت اغتصابها بالمنصورة .. فحدثت المفاجأة

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قضايا وحوادث

قسم ثانِ المنصورة
قسم ثانِ المنصورة

أحمد عادل شعبان

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اغتصاب فتاة بالمنصورة

توجهت فتاة إلى قسم ثانِ المنصورة وحررت محضرًا ضد سائق يفيد باغتصابها لتكشف التحقيقات أنها اختلقت الواقعة .

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بحضور فتاة لضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة تدعى نورا. خ. ا.، 19 سنة، مطلقة ومقيمة بقرية الحوّاشة التابعة لمركز المنصورة، تتهم فيه وحيد. م. ا.، 31 سنة، سائق، ومقيم بمنطقة جديلة قسم ثان باستدراجها والاعتداء عليها جنسيًا.

جرى تشكيل حملة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقباء أحمد أكرم، وعمّار الجداوي، وضبط المتهم.
وبمواجهته، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وأشار إلى أن المبلغة، اتفقت معه على إقامة علاقة جنسية مقابل مبلغ مالي، وبعدها اختلافا على قيمته، ما دفعها إلى اختلاق الواقعة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة بالواقعة لمباشرة التحقيق.

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