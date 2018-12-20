6 قرارات هامة لـ «الخطيب» فى اجتماع الأهلي

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أسفر اجتماع النادي الأهلي، الذى عقد بالأمس بفرع الشيخ زايد، عن بعض القرارات الهامة الخاصة بشأن النادي.

وجاء على رأس قرارات الاجتماع ما يلي:

تكليف لجنة مكوّنة من رانيا علواني وجوهر نبيل ومهند مجدي، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رءوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي، لوضع برنامج لرعاية أبناء الأهلي المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة، برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، لوضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.

واستعرض المجلس التصور المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي تضمن إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع التجمع الخامس لإحدى الشركات، للبدء فورًا في الخطة الإنشائية الخاصة بالفرع، في ظل الإقبال المتزايد على الاشتراك بالفرع الجديد، حيث يتم استقبال الدفعة الأولى من المتقدمين للاشتراك بالفرع يوم السبت المقبل.

كما تم اعتماد وإسناد الأعمال الإنشائية في فرع الشيخ زايد، والتي تتضمن إنشاء مسجد، وشهر عقاري، وصالتي كاراتيه وجمباز، وملاعب اسكواش، ومبنى اجتماعي جديد، على أن يبدأ العمل في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد الإنشائي في فرع مدينة نصر، تقرر افتتاح أعمال تطوير البوابات يوم الأول من فبراير المقبل، وبالنسبة لمنطقة الحدائق فسيتم افتتاحها نهاية شهر فبراير.

وفيما يخص المنطقة الترفيهية التي تضم حمامات السباحة فسيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل، وبالنسبة لمقر الجزيرة، سيتم افتتاح صالة الكاراتيه التي تم تطويرها في منتصف يناير المقبل.


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