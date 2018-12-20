  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

قضايا وحوادث

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"
ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة متهمي قضية "التمويل الأجنبي"

#

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

#

حبس 3 أفراد أمن بنادى الزمالك لتعديهم على الصحفيين

#

قتلة خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة

تدريب

الاهلى

إثيوبيا

ركلات ترجيح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة 40 متهمًا في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي"،  وقبول تظلم المُتهم الشريف أحمد صبحي على منعه من السفر.

والمتهمون الحاصلون على البراءة هم صامويل آدمز لحود وشيرين سيهانى نانفيت وكريستيان اتخيل وجان إيريك سورت تشاك وهاتز كريس هوليزن وجون جورج وريداخضر عبد الهادى وأسامة غاريزى وسانيا مارك وجيسيكا اليزابيث كيجين وأحمد شوقى أحمد وأحمد عبد العزيز وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد على برعى والمادين كودتو منيش وبوديمير ميلينش وليلى داوود جعفر وروبرت فريد بك بكر وماريانا كوفا وسيتس لين هاج ودانا دياكونو ومارون عبده صغير ومايكل جيمس ومحمد أشرف محمد كامل وروضة سعيد أحمد على وحفصة ماهر حلاوة وأمجد محمد أحمد موسى وتسارلزون و الشريف أحمد صبحى منصور وسمير أمين سليم ومحمد ومحمد أحمد عبد العزيز ونانسى جمال الدين حسين وباسم فتحى محمد على محمود ومجدى كرم حسن وباتريك بابكر وناتاشا سانيش وميدا ميشيل بتز ويحيى زكريا غانم على وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جوكويس وكريستين مارجرينسبا دى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى رشدان، وعضوية المستشارين عبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق