  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين

عرب وعالم

الجيش السوداني
الجيش السوداني

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مصادر أمريكية: "السترات الصفراء" وجه لأطراف عنيفة متطرفة

#

متظاهرو فرنسا لماكرون: "ارحل.. ارحل"

#

عدوى "السترات الصفراء" تصل بلجيكا

#

الشرطة تفرق متظاهري الوقود بخراطيم المياه والغاز المسيل

قوات

الأمن

السودان

المتظاهرين

الغاز المسيل

بدأ مئات من السودانيين في التظاهر، بمناطق مختلفة احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة السلع، وقامت قوات الشرطة بتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، حيث شهدت مدينة عطبرة، احتجاجات كبيرة قبل أن تتصدى لها قوات الأمن وتفرقها.

وأشعل محتجون النيران في مقر حزب المؤتمر في عطبرة، حيث لم تفلح قوات الدفاع المدني في إنقاذه بعد إضرام النيران به.

وقال متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن أجهزة الأمن التزمت بدرجة عالية من ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات التي وصفها بأنها "عنيفة".

وأكد رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن الدعم الحكومي لن يرفع مرة واحدة، وإن العائلات ذات الدخل المحدود ستبقى تشتري حاجياتها بأسعار مخفضة.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أمس الأربعاء، أن موازنة بلاده لعام 2019 تشمل مخصصات للدعم بقيمة 66 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار)، منها 53 مليارا للخبز والوقود.

وقال موسى خلال مؤتمر صحفي إن الوقود يُباع في السودان بعُشر تكلفته الفعلية، بينما تدفع الحكومة 90 % من قيمته في صورة دعم مباشر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدفع 36 مليون دولار أسبوعيا لدعم الوقود و35 مليون جنيه سوداني لدعم الخبز يوميا.

وأردف قائلا:"لن يكون هناك رفع دعم ولكن ستكون هناك سياسات جديدة لتوجيه الدعم للمستحقين، فلا يمكن أن ندعم المقتدرين ماليا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق