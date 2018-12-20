» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين

20 ديسمبر 2018 - 12:57 م

بدأ مئات من السودانيين في التظاهر، بمناطق مختلفة احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة السلع، وقامت قوات الشرطة بتفريق المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، حيث شهدت مدينة عطبرة، احتجاجات كبيرة قبل أن تتصدى لها قوات الأمن وتفرقها.

وأشعل محتجون النيران في مقر حزب المؤتمر في عطبرة، حيث لم تفلح قوات الدفاع المدني في إنقاذه بعد إضرام النيران به.

وقال متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم إن أجهزة الأمن التزمت بدرجة عالية من ضبط النفس في تعاملها مع الاحتجاجات التي وصفها بأنها "عنيفة".

وأكد رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، إن الدعم الحكومي لن يرفع مرة واحدة، وإن العائلات ذات الدخل المحدود ستبقى تشتري حاجياتها بأسعار مخفضة.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى، أمس الأربعاء، أن موازنة بلاده لعام 2019 تشمل مخصصات للدعم بقيمة 66 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار)، منها 53 مليارا للخبز والوقود.

وقال موسى خلال مؤتمر صحفي إن الوقود يُباع في السودان بعُشر تكلفته الفعلية، بينما تدفع الحكومة 90 % من قيمته في صورة دعم مباشر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدفع 36 مليون دولار أسبوعيا لدعم الوقود و35 مليون جنيه سوداني لدعم الخبز يوميا.

وأردف قائلا:"لن يكون هناك رفع دعم ولكن ستكون هناك سياسات جديدة لتوجيه الدعم للمستحقين، فلا يمكن أن ندعم المقتدرين ماليا".