» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"

20 ديسمبر 2018 - 01:02 م

كشف الداعية محمد العريفي شيئًا غريبًا يشبه "المعجزة" عن الإمام البخاري صاحب أشهر كتاب في تدوين علم الحديث، والذي كان فاقدًا للبصر في صغره.

وقال في تدوينة له على حسابه في "تويتر": "هل تعلم أن الإمام البخاري وُلِد أعمى.. وبماذا دعت له أمه"؟

وأضاف في مقطع فيديو له أن والدة الإمام البخاري كانت امرأة صالحة ولم يذكر لنا التاريخ اسمها، وقد ولد الإمام البخاري كفيف البصر، حيث كانت أمه تدعو الله كثيرًا في الليالي الطوال أن يرزق ابنها البصر.

وتابع قائلاً: إنه في ذات مرة رأت في المنام أن من يقول لها إن الله رد بصر ولدك بكثرة دعائك، فأصبحت وقد رد الله بصر ابنها.

وأشار العريفي إلي أنه من العجيب كان الإمام البخاري من أشد الناس بصرًا، حيث كان بصره ثاقبًا، لدرجة أنه كان يكتب الأحاديث علي ضوء القمر.

يذكر أن الإمام البخاري من أبرز علماء الحديث في التاريخ الإسلامي، حيث يصنف كتابه "صحيح البخاري" الذي جمع فيه الأحاديث النبوية واحدًا من أعظم مصادر الأثر النبوي في التاريخ.

وقد ولد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، في بخارى إحدى مدن أوزبكستان الحالية عام 194 هجرية (الموافق 810م).

ومات والده وهو صغير، فتربى يتيما في حجر أمه التي أحسنت تربيته وكان لها دور في شحذ همته وحبه للعلم.

وفي صغره، أصيب بمرض في عينيه حتى كاد يفقد بصره ولكنه تعالج منه، وعادت إليه عافيته، وقد كان يتمتع بالذكاء والنجابة والذاكرة القوية، وهي إحدى الصفات التي ساعدته لاحقًا في جمع الأحاديث النبوية.

حفظ القرآن الكريم في صغره وتلقى العلوم الأساسية في الدين، كما حفظ آلاف الأحاديث وهو لا يزال غلامًا، وقد ساعدته أجواء بخارى التي كانت في ذلك العصر مركزًا من مراكز العلم، فكان يرتاد حلقات العلماء ورجال الدين، بالإضافة إلى زيارته ورحلته لكثير من بلدان العالم الإسلامي.