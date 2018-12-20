  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:12 م
بحث متقدم
خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول

عرب وعالم

عبد الكريم الخطيب
عبد الكريم الخطيب

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فيلم وثائقى يكشف لغز وفاة العالم جمال حمدان

#

محسن ناعيًا قنديل: وداعًا الأستاذ والمعلم المحترم

#

السعودية ترد على تهديدات ألمانيا

#

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

تركيا

وفاة

القنصل

الفلسطينى

عبد الكريم الخطيب

توفي القنصل العام الفلسطيني في إسطنبول، عبد الكريم الخطيب، مساء أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان يرقد القنصل الفلسطيني للعلاج في مستشفى بإسطنبول منذ عام تقريبًا.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الراحل، أن صلاة الجنازة عليه من المقرر أن تقام في جامع "الفاتح" بإسطنبول، دون تفاصيل إضافية.

وولد عبد الكريم الخطيب عام 1958 في رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في أنقرة بين عامي 1979 و1994.

وفي عام 1994، انتقل الخطيب إلى بلاده، حيث تولى مناصب حكومية مختلفة، وعاد إلى تركيا عام 2000 دبلوماسيا بسفارة فلسطين في أنقرة، ثم قنصلا عاما في إسطنبول منذ أكتوبر 2016.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق