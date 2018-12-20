  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:09 م
بحث متقدم
خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

صورة الخبر

«ذا هيل»: أمريكا تذبح حلفاءها

محاكمة

براءة 40 متهمًا بقضية "التمويل الأجنبي"

منتخب مصر

منتخب الفراعنة يحصد المركز 56 عالميًا

كواليس أغنية فضل شاكر "يلا مع السلامة"

الصفحة الأخيرة

جهادي يحذر "فضل شاكر" من العودة للغناء
جهادي يحذر "فضل شاكر" من العودة للغناء

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. كواليس إعلان "صلاح" لمجلة عالمية

#

نجل فضل شاكر يكشف مفاجأة عن والده

#

"زكريا" يصدم الأهلي بقرار جديد حول توقيعه

#

شاهد.. فضل شاكر يطلق أولى أغنياته بعد 6 سنوات من الاعتزال

سوريا

روسيا

بوتين

القوات الأمريكية

انسحاب

يعود الفنان اللبناني فضل شاكر رسميًا إلى ساحة الأغنية، بعد غياب دام سنوات؛ حيث يطرح أحدث أغنياته "يلا مع السلامة" خلال الأيام المقبلة.

والأغنية تُعد تمهيدًا لألبوم فضل شاكر الجديد، ويتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعي والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي علي أباظة.

وعن كواليس إعداد الأغنية يقول الموزع الموسيقي علي أباظة: "بحكم صداقة عمرها سنوات تجمعني والشاعر محمد رفاعي والفنان فضل شاكر، وُلدت فكرة التعاون بالصيف الماضي، حيث التقينا في موناكو واتفقنا على التعاون سويًا في أكثر من عمل، وبعدها عقدنا ورشة عمل مع فضل حتى اتفقنا على شكل الأغنية".

وأشار أباظة، إلى أن الأغنية تم تسجيلها بالكامل بأحد الاستديوهات في تركيا، وقام المهندس ياسر أنور بتنفيذ المكساج بمصر، وحاليًا يتم تنفيذ الماستر بلندن، لتكون جاهزة للطرح خلال أيام"، وقد تم متابعًا بقوله: "أتعاون مع فضل أيضا في أغنية أخرى من كلمات محمد رفاعي، وألحاني وتوزيعي بعنوان (وممكن تقابل)".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"
» العقيقة فى المنام مناسبة سارة
» الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"
» «إلهان عمر» أكثر النساء نفوذًا فى أمريكا

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عصر

    02:43 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق