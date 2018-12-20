» شاهد.. حضن أحمد سعد وسمية الخشاب يثير الجدل

20 ديسمبر 2018 - 01:47 م

أثارت صورة نشرها الفنان أحمد سعد، الجدل عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" والتي تجمعه بزوجته الفنانة سمية الخشاب خلال قضاء عطلتهما الشتوية بمدينتي الأقصر وأسوان.

وظهر "سعد" خلال الصورة، التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يحتضنها، وعلق: "ما شاء الله على جمالك يا مصر.. ومعاك الحب".

وسخر المتابعون من الإطلالة فقال أحدهم: "ناقصها الحزام الأحمر العريض والجزمة وتبقى نجفة"، وأضاف آخر: وهو فين الحب يا أستاذ وكمان فين الجمال".

شاهد..







