  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:15 م
بحث متقدم
مطار القاهرة

مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

صورة الخبر

بسبب "البنادق".. 40 ألف أمريكي توفوا عام 2018

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

راموس وصلاح

شاهد.. "راموس" بالجلابية فى زيارة لمسجد الشيخ زايد

خلية ارهابية

الصور الأولى لخلية "حسم" الإرهابية

ننشر تفاصيل جلسة التحفظ على أموال المتهمين بـ"التمويل الأجنبي"

ننشر أسماء الحاصلين على البراءة فى قضية التمويل الأجنبي

البرعي : كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدا"

البرعي: كلام الرئيس عن الوزن والصحة "إيجابي جدًا"

ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

قضايا وحوادث

حملات مرورية
حملات مرورية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

ضبط 10 تجار مخدرات فى حملة بالقليوبية

#

حملات مكثفة على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

لهذه الأسباب يقتل الآباء والأمهات أبنائهم

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية أسفرت تعاطي 36 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%
» مقطع فيديو إباحى لدجال يثير الجدل
» شاهد.. حضن أحمد سعد وسمية الخشاب يثير الجدل
» تأجل دعوى وقف استيراد الغاز من إسرائيل
» قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل لتفريق المحتجين
» المشدد 15 سنة لعامل قتل آخر فى الشرابية
» وفاة القنصل الفلسطيني فى إسطنبول
» العريفى يكشف معجزة عن "الإمام البخارى"
» 6 سنوات لأب أطلق على مولوده "هتلر"
» ضبط شبكة دعارة أثناء ممارسة الرذيلة بشقة فى الدقى
» سمر للمحكمة: "تزوجته سرًا.. فخطب صديقتى"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • مغرب

    05:01 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق