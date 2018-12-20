ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

20 ديسمبر 2018 - 02:14 م

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية أسفرت تعاطي 36 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، ما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.