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صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

عبد القادر وحيد- متابعات

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المتهمين

المغرب،

السائحتين

صور جديدة

تمكنت الشرطة المغربية من إلقاء القبض علي 3 أشخاص، اليوم الخميس، ليصبح عدد المشتبه بهم 4 أشخاص، في مقتل السائحتين في قرية إمليل الجبلية في إقليم الحوز بضواحي مدينة مراكش.

وكشف مكتب محاربة الإرهاب، عن أن الاعتقال تم صباح اليوم في مدينة مراكش بتنسيق مع جهاز الشرطة.

وأكدت السلطات المغربية أن التحقيقات القضائية جارية الآن مع المشتبه بهم تحت إشراف من النيابة العامة، لتحديد ملابسات ارتكاب الحادثة المفجعة.

ويأتي اعتقال الثلاثة المشتبه بهم، صباح اليوم الخميس، في أعقاب اعتقال المشتبه به الأول، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة مراكش.

ونفذ المشتبه بهم الأربعة، جريمة "القتل العمد" باستعمال السلاح الأبيض ضد سائحتين نرويجية ودنماركية.

وانتشر فيديو، عبر مواقع التواصل مساء الأربعاء، وفيه يبدو المعتقلون وهم يقومون بقطع رأس إحدى السائحتين بعد ذبحها.

ويبحث المحققون المغاربة مع المشتبه بهم عن "الخلفيات والدوافع الحقيقية" التي كانت "وراء ارتكاب" جريمة قتل سائحتين أوروبيتين.

ويشتغل التحقيق على "فرضية الدافع الإرهابي" لهذه الجريمة، والذي تدعمه "قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث".
الصور:





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