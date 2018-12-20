» منام "أبوإسماعيل": سأصبح "رئيسًا للجمهورية"

20 ديسمبر 2018 - 04:33 م

كشف المحامى مختار نوح، عن أسرار مكالمة دارت بينه وبين المرشح الرئاسى السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى اتصل به من خلال مكالمة تليفونية، وأخبره بأنه رأى منامًا سيصبح من خلاله رئيسًا للجمهورية.

وأضاف نوح، من خلال برنامج "بالورقة والقلم" الذى يبث عبر فضائية ten ، أنه يعرف أبو إسماعيل جيدًا منذ أن كان طالبًا فى المرحلة الثانوية، ثم متدربًا بوساطة من أبيه، لأجل تبنيه فى مكتبه لأجل العمل بالمحاماة.

وأكد نوح، فى استضافته أن حازم يعتبر ضحية لمخطط أمريكي، لأجل إزاحته من المشهد الانتخابى حتى تكون الجولة الأخيرة بين "مرسي" و"شفيق"، لأجل الإطاحة بمرسى مؤخرًا، معتبرًا أن هذا هو قمة الذكاء فى التخطيط، لأن "الحرب خدعة" بحسب قوله.

وأشار إلى أنه أخبر أبو إسماعيل، عقب إخباره بمنامه بأنه لن يكون رئيسًا للجمهورية، لافتًا إلى أنه قال له ذلك بكل بساطة، وأنه يعكف على كتابة ذلك من خلال مذكراته.

واستنكر نوح، على حسابه الشخصى على "فيس بوك" طبيعة البساطة التى يتحلى بها الإسلاميون فى طريقة الوصول إلى الحكم، معددًا كل القضايا التى اتهموا فيها بالوصول إلى السلطة وأن الإجابات كانت صادمة، أمام المحققين، وأنهم لم يكن لهم أى برنامج واضح بعد الوصول إلى السلطة.

وأضاف، أن المحقق سأل صالح سرية، زعيم تنظيم الجهاد، الذى اقتحم كلية الفنية العسكرية وقتل الجنود مستهدفًا قلب نظام الحكم من منشية البكرى وكان ذلك عام 74 19، أنت فلسطينى فكيف كنت ستصبح رئيسًا للجمهورية؟! وكيف وقعت بيان النصر الذى كنت ستعلنه عند انتصارك باسمك، مع أن الدستور المصرى وكل دساتير العالم لا تسمح بأن يحكم البلاد أجنبى عنها، فلماذا قتلت كل هؤلاء؟.. فأجاب صالح سرية لم أفكر فى هذا الأمر.

وأكد أن الأمر تكرر فى عام 1977، أثناء محاكمة شكرى مصطفى، زعيم جماعة التكفير والهجرة التى قتلت الفقيه محمد الذهبى وزير الأوقاف الأسبق، وعندما سأل المحقق شكرى مصطفى ألم تفكر ماذا ستفعل بعد أن قتلت الشيخ الذهبى وكيف ستطبق الخلافة الإسلامية بعد ذلك؟، حيث أجاب شكرى مصطفى وهو ينظر إلى سقف الحجرة ، لم أفكر فى هذا الأمر.

وتابع نوح: تكرر الأمر كذلك عندما سأل المحقق أعضاء الجماعة الإسلامية وأعضاء الجهاد المسمى أيضًا بالإسلامى والشيخ عمر عبدالرحمن وكل الذين شاركوا فى الأحداث، وكيف كنتم ستقيمون الدولة الإسلامية؟ فأجابوا جميعًا وفى عبارة واحدة.. لم نفكر فى هذا الأمر!

وأوضح أن الأمر أيضًا تكرر مع قاتل فرج فودة وقد كان "سماكًا" فقد سأله المحقق عن سبب قتل فرج فودة خاصة أنه لم يقرأ له وكيف كان سيطبق الإسلام،ـ من بعد ذلك، فأجاب القاتل وهو -المتهم الأول- لم أفكر فى هذا الأمر!.

واختتم نوح حديثه قائلاً: أما الناجون من النار وهم من حاولوا قتل - مكرم محمد أحمد- نقيب الصحفيين الأسبق- وحاولوا أيضًا قتل النبوى إسماعيل، وحسن أبو باشا - وزراء الداخلية السابقين- وعشرات جرائم القتل فقد سألهم المحقق عن خطتهم بعد الاغتيال ومحاولات الاغتيال العديدة وكيف كانوا سيفعلون إذا ما نجحوا فأجابوا.. لم نفكر فى هذا الأمر، متعجبًا: "أظن أنه قد وصلكم قولى أيها الأصدقاء مما سبق.. "لا يعقلون".



