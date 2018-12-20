» بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا

20 ديسمبر 2018 - 04:37 م

انخفضت أسعار الحديد بواقع 350 جنيها للطن اليوم، الخميس، حيث أعلن كل من حديد العز، والجارحى، تخفيض الأسعار ظهر اليوم، حسب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية.

وسجلت أسعار حديد عز 11.850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيه قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال "التخاين" إلى 11.650 ألف جنيها، مقابل 12 ألف جنيه قبل الخفض، وسجلت أسعار اللف 11.550 ألف جنيه للطن.

وكان عز قد خفض أسعار "تخاين" الحديد التى تزيد أطوالها عن 16 مم بقيمة 200 جنيها الأسبوع قبل الماضى، وأعقبه قيام بعض المصانع الأخرى بتخفيض 100 جنيه لطن "التخاين"، ومع مطلع الأسبوع الجاري تراجعت أسعار حديد الجارحى بحوالى 200 جنيه مسجلة 11.900 ألف جنيها للطن.

وأعلنت شركة الجارحى اليوم الخميس، خفضا جديدا لأسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وجاء هذا الخفض تماشيا مع توقعات السوق نتيجة حالة الركود وتراجع الطلب على الحديد، وتراجع أسعار البيليت العالمية بحسب الزينى، متوقعا أن يقوم عدد آخر من المصانع بتخفيض أسعاره خلال الأيام المقبلة.



