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ارتفاع عدد قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أفراد

عرب وعالم

تظاهرات السترات الصفراء
تظاهرات السترات الصفراء

وكالات

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فرنسا

قتلى

احتجاجات

السترات الصفراء

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى المرتبط باحتجاجات "السترات الصفراء" إلى تسعة فيما واصل متظاهرون تعطيل حركة المرور.

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانير للصحفيين "وقعت حالة وفاة تاسعة هذا الصباح في أجين بالقرب من أحد الميادين. كان واحدا من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق".

وذكر مسؤولون محليون أن الضحية الأحدث، وهو رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما، صدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون.

وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق لأن المحتجين يغلقون الميادين ويدمرون أكشاك تحصيل رسوم الطرق.

وبدأ أصحاب السترات الصفراء مظاهراتهم في منتصف نوفمبر احتجاجا على زيادة ضريبة الوقود.

لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وشابت الاحتجاجات في باريس هذا الشهر أعمال عنف وتخريب.


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