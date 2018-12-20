  • الخميس 20 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:56 م
بحث متقدم
حالة انتحار تحت عجلات المترو

تفاصيل انتحار "فلسطيني" أسفل عجلات المترو

احتجاجات السودان

السودان يشتعل.. الاحتجاجات تمتد للعاصمة وسقوط أول قتيل

الرئيس المعزول محمد مرسي

5رؤى للإسلاميين بدأت بالخلافة.. وانتهت بـ «العقرب» و«عشماوي»

صلاح

بالفيديو.. موقف إنساني لـ«صلاح» مع مشجع «كفيف»

دونالد ترامب

«ترامب» لروسيا: حان الوقت لدخولكم الحرب

أمطار غزيرة

«الأرصاد»: سقوط أمطار على هذه المناطق غدًا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

اسعاف مريض

الصور الأولى لانهيار سور مدرسة المرج

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

صور جديدة للمتهمين بقتل السائحتين بعد اغتصابهما

خاشقجي

تعليق مثير للجدل من بوتين على مقتل خاشقجى

متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير

عرب وعالم

عمر البشير
عمر البشير

وكالات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

#

سفير السودان لدى سوريا: زيارة البشير لدمشق تحرك سوداني خالص

#

البشير قد يصدر عفوا عن الصادق المهدي

#

"البشير" يشارك بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

السودان

عمر البشير

الخرطوم

أفادت وكالة "رويترز"، للأنباء بأن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، أصبحت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.

وقال شهود عيان، لـ"رويترز" اليوم الخميس 20 ديسمبر، إن الاحتجاجات في السودان، باتت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 500 متظاهر اقتربوا بنحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع تجاههم.

وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات مطالبة بسقوط النظام، ويرفعون الأعلام السودانية.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «ضيوف»: محمد صلاح أفضل من «ماني»
» القبض على "زرزور" أكبر تاجر مُخدرات بالعاشر
» متظاهرو السودان يزحفون نحو قصر البشير
» مصرع مواطن أسفل عجلات مترو السادات
» نشطاء لـ«راموس» على تويتر: «الشحات هيعورك»
» اكتشاف أختام ملكية فرعونية بأسوان
» ارتفاع عدد قتلى "السترات الصفراء" إلى 9 أفراد
» بالتفاصيل.. أسعار الحديد تتراجع 350 جنيهًا
» منام "أبوإسماعيل": سأصبح "رئيسًا للجمهورية"
» عربات النوم في القطارات حققت 129.18 مليون جنيه
» مطار القاهرة يخفض الرسوم بنسبة 50%

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:25

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:43

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
الرئيس المعزول محمد مرسي
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين