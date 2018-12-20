انعقاد مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم

20 ديسمبر 2018 - 06:17 م

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وبرئاسة اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة.

خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بتطوير الشركة وتحسين الخدمة المقدمة للركاب حيث تم استعراض نتائج الأعمال للشركة في الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر من عام 2018 ومقارنتها بما حققته عن نفس الفترة في عام 2017 حيث حققت الشركة حتى نهاية شهر أكتوبر 2018 إيرادا مقداره 129.18مليون جنيه بزيادة قدرها 22%عن المحقق عن عام 2017 والتي حققت الشركة بها إيرادات مقداره 105.63 مليون جنيه وذلك بسبب تطور وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وتطوير آليات حجز تذاكر عربات النوم والخدمات الفندقية.

كما تم استعراض الخطة التي تنفذها الشركة بناءا على توجيهات وزير النقل بضرورة التطوير الشامل والمستمر لجذب مزيدا من الركاب وتحقيق عوائد مادية حيث تشمل الخطة التحديث والتطوير الشامل للمعدات والبنية التحتية لكلا من المطبخ المركزي والمغسلة متضمنة أيضا تغيير شبكة (خطوط المياه والبخار والكهرباء ومعدات التدريب ...)وكذلك التدريب المستمر للعاملين ورفع مستوى الأداء بالإدارات الخدمية والتسويقية والبيعية.

وفيما يتعلق بتطوير عربات النوم الألماني والإسباني أوضح رئيس الشركة إن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير عدد 42 عربة نوم اسباني بالإضافة إلى تطوير عدد 20 عربة نوم ألماني تم الانتهاء من تطوير عربة كنموذج لتطوير العربات الألماني طبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية حيث شمل تطوير العربة النموذج إجراء توسعة للكبائن الحالية وتغيير ألوان وديكوات الكبائن وتحسين جودة ومجال الرؤية بالطرقات والكبائن مع رفع كفاءة دورات المياه ووجه الدكتور هشام عرفات بأن تتم أعمال التطوير على أعلى مستوى من الجودة وان يتم الالتزام بالجدول الزمني المقرر لتلك الأعمال وكذلك البحث عن أساليب جديدة في التسويق لمنتجات الشركة وإدخال خدمات جديدة.



