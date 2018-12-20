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وكيل مجلس النواب:

أزمة«إيهاب» كشفت وجود قصور في مشروع إعداد البطل الأوليمبي

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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

حسن عاشور

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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن هناك قصورًا كبيرًا في مشروع إعداد البطل الأوليمبي والاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى كلام البطل محمد إيهاب اليوم يعد  مؤشر خطير عن حالة الرياضة في مصر وعن فرص مصر في الحصول على ميدالية اولمبية جديدة.

وأوضح وهدان في تصريح صحفي له أن استغاث البطل المصري في رفع الأثقال والحائز على العديد من الميداليات الذهبية في مختلف البطولات حول العالم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي يتطلب محاسبة المسئولين في مصر ومعرفة حقيقة ما يحدث داخل اتحادات الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية المكلفة في الأساس بحماية مثل هؤلاء الأبطال.

وأضاف "وكيل مجلس النواب"  أن محمد ايهاب الحاصل على ميداليا أولمبية في ريودي جانيري 2016 والمرشح بقوة في الحصول على ميدالية في طوكيو 2020 كان يجب أن يعامل بشكل احترافي ولا يتم تجاهله بهذا الشكل، مؤكدا أن تدوينه ايهاب اليوم تكشف لماذا لا تنافس مصر بقوة في الأولمبيات رغم أنها تمتلك مئات الشباب المتفوق في كافة المجالات الرياضية.

وأشار "وهدان" إلى أن أي بطل أوليمبي في أي دولة في العالم هو رمز تاريخي لهم يقومون بالاستفادة منه والإنفاق عليه وتحقيق أكبر قدر من الميداليات الأولمبية من خلاله وهو عكس ما يحدث في مصر !.



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