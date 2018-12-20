إيطاليا تدعم الـ«أونروا» بـ 4 ملايين يورو

20 ديسمبر 2018 - 06:54 م

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، تلقّيها تبرّع من إيطاليا بقيمة 4 ملايين يورو، لدعم احتياجات اللاجئين.

وقالت الوكالة الأممية في بيان: "قدمت الحكومة الإيطالية تبرعا بقيمة 4 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى".

وأضافت: "سيتم تخصيص 2 مليون يورو (من التبرع) للخدمات الصحية للاجئين في غزة، فيما سيخصص المليونين المتبقّين لبرنامج أونروا الغذائي في الضفة الغربية والقطاع".

واعتبرت "أونروا"، أن هذا التبرع من قبل الحكومة الإيطالية "حاسم من أجل صمود المجتمعات الهشة في الضفة الغربية، أما في غزة فسيمكن من توزيع الغذاء لأكثر من 225 ألف لاجئ من فلسطين يعانون الفقر".

وتعاني "أونروا"، من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.

وتأسست "أونروا"، في 8 ديسمبر 1949، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، بهدف إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.



