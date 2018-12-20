«طالبان» تختطف 5 سائقي شاحنات بأفغانستان

20 ديسمبر 2018 - 06:56 م

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية "سامانجان" شمالي أفغانستان، الخميس، اختطاف حركة "طالبان" 5 سائقين.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مدير أمن الولاية منير رحيمي، قوله: إن مسلحي الحركة اختطفوا عددًا من سائقي سيارات الشحن في منطقة "تشابجال".

وأشار "رحيمي" إلى أن الخاطفين أضرموا النيران في سيارتين، لافتًا إلى عدم ورود معلومات عن مصير المخطوفين.

من جانبه، صرّح رئيس مجلس شورى الولاية، رضا محمد، أن المسلحين اختطفوا 5 سائقين، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر عن حركة "طالبان" أية بيانات بخصوص الواقعة المذكورة.



