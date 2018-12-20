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العلماء يطورون جهازًا جديدًا يزرع في الجسم لتخفيض الوزن

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تخفيض الوزن - أرشيفية
تخفيض الوزن - أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

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الوزن

جهاز جديد

تخفيض الوزن

كشف علماء من جامعة ويسكونسن - ماديسون الأمريكية، عن جهاز جديد يتم زراعه في الجسم للمساعدة على فقدان ما يصل إلى 40 في المئة من الوزن.

ويقدر قطر الجهاز المزروع بأقل من سنتمتر، وعملية الزرع غير مؤذية، ويطلق الجهاز نبضات كهربائية، مماثلة لتلك التي تنتجها المعدة، للعصب المبهم الذي يربط المعدة بالدماغ، بحسب "MedicalXpress ".

ونتيجة لذلك، يتلقى الدماغ معلومات تفيد بأن المعدة ممتلئة بعد بضع قطع من الطعام المبتلع.

وأوضح أحد مخترعي الجهاز، سيودونغ وانغ، أن هذه النبضات الكهربائية تعزز العمليات الطبيعية، مما يساعد على التحكم في كمية الطعام التي يتناولها الفرد.

وقد قام العلماء بتسجيل براءة اختراع على الجهاز الجديد، ويخططون لاختباره على الحيوانات الكبيرة، ومن ثم المضي قدما في الاختبارات على البشر.

وتوجد أجهزة مماثلة لتحفيز العصب المبهم، ولكنها تحتاج إلى أن تشحن باستمرار، أما الجهاز الجديد فـ"يتغذى" من جدران المعدة.

ووجد العلماء، سابقا، أن الأرز يعد وسيلة فعالة لإنقاص الوزن الزائد، ووفقا لهم، فإن الأرز الأسود يساهم بشكل خاص في إزالة الدهون.



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