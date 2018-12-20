حبس سامح عاشور عامين وتغريمه 20 ألف جنيه

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متابعات:عبدالراضي الزناتي

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حبس

المحامين

سامح عاشور

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحبس سامح عاشور، نقيب المحامين، لمدة عامين وتغريمه 20 ألف جنيه، لعدم تنفيذ حكم قضائي وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجي التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، في القضية رقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم.

ومن جانبه، قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، في تصريح له إن الحكم غيابيا لأنه مختصم لشخص نقيب المحامين والمحامي الحاضر عنه كان بصفته فقط، وسنقوم بعمل معارضة عليه. 

وأضاف وكيل نقابة المحامين، أن ما وصفوه المدعين بالحقوق المدنية لا ينطبق علي النقيب لأنه لم يحرم أحد من العمل، مشيرا إلى أن النص الذي حكم على أساسه مستحدث ولا يخص نقيب المحامين وسنتعامل معه كحكم.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا بأعلى درجات التقاضي بمجلس الدولة، حكمًا بتأييد أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، ولكن نقيب المحامين امتنع عن تنفيذ قرار المحكمة.



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