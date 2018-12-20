اختيار مصري سفيرًا لـ"تنمية وتخطيط الأمم المتحدة" في الكونغو

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رقى الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، التابع للأمم المتحدة، الملحق التجاري المصري أبوالحسن العدوي، لمنصب قنصل الصندوق في دولة الكونغو، بهدف تعزيز التعاون الدولي الإفريقي في المنطقة.
وأكد العدوي، في بيان له، أنه أبلغ باختياره لهذا المنصب تقديرا لجهده في دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية وتدشينه لعدة بروتوكولات في مجال التعليم والتدريب.

وأوضح أنه أعد ملفا كاملا سيعرضه على سفير دولة الكونغو بمصر، لبدء التحرك نحو تنفيذ المهام المكلف بها في أقرب وقت، مؤكدا أن العمل لن قاصرا على الكونغو لكنه سيمتد لكافة الدول الإفريقية.

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