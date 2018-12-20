اختيار مصري سفيرًا لـ"تنمية وتخطيط الأمم المتحدة" في الكونغو

20 ديسمبر 2018 - 08:17 م

رقى الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، التابع للأمم المتحدة، الملحق التجاري المصري أبوالحسن العدوي، لمنصب قنصل الصندوق في دولة الكونغو، بهدف تعزيز التعاون الدولي الإفريقي في المنطقة.

وأكد العدوي، في بيان له، أنه أبلغ باختياره لهذا المنصب تقديرا لجهده في دعم أواصر التعاون بين الدول الإفريقية وتدشينه لعدة بروتوكولات في مجال التعليم والتدريب.



