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«أبو العنين» مهنئا لاعبي كليوباترا: الصعود للممتاز «هدفنا»

الرياضة

ابو العينين
ابو العينين

هاني عبد الصبور

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المصريون

كليوباترا

أبو العينين

حرص طارق أبو العنين عضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على النزول إلى غرفة خلع ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الفوز على القناة بهدف نظيف.

وكان كليوباترا حقق فوزا غاليا على القناة بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقدم أبو العنين التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين عقب الفوز الهام، وطالبهم بضرورة الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية للصعود للدوري الممتاز.

وأكد على أن مجلس الإدارة يدعم الفريق ويلبي جميع احتياجاته ويثق تماما في قدرات الجميع داخل الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وقال عضو مجلس الإدارة بعد المباراة إن الفريق يشهد تقدم واضحا من موسم لأخر، وهذا يدفع الإدارة إلى مواصلة الدعم بكل قوة.

وتابع "هدفنا هو الصعود للدوري الممتاز والبقاء فيه، وهذا هدف للشركة، كما أننا نسعى للنجاح من خلال روح رياضة يشهد لها الجميع".

وأتم "أكدت على اللاعبين عقب مباراة اليوم بأهمية الفوز الذي تحقق، وأن الجميع داخل النادي يدعمهم بقوة لتحقيق الهدف الذي وضع قبل انطلاق الموسم".



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