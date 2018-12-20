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إسقاط الجنسية عن مواطنة تجنست بـ"الإسرائيلية"

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مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

وكالات

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إسرائيل

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اسقاط جنسية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة، بسبب تجنسها بالجنسية الإسرائيلية، دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، رقم 52 لسنة 2018، بإسقاط الجنسية عن مواطنة تدعى ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم، من مواليد إسرائيل، 22 أكتوبر 1997، دون الحصول على إذن مسبق.

ويعاقب قانون الجنسية المصرية، المصريين، الذين يحصلون على جنسيات دول أجنبية بإسقاط جنسيتهم المصرية في حالتين؛ الأولى الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن أو تصريح من مصر، ووقتها يكون الإسقاط بقرار من مجلس الوزراء، أما الحالة الثانية فتتمثل في الالتحاق بالخدمة عسكرية لدولة أخرى دون إذن مسبق من وزير الدفاع.



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