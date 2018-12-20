» ماذا قال «ميدو» بعد السقوط بـ«الثلاثة» أمام الفيصلي؟

20 ديسمبر 2018 - 08:40 م

علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي على خسارة فريقه بثلاثية أمام الفصيلي، مؤكدًا أنه يؤمن بقدرة فريقه على العودة، خلال الجولات القادمة.

وقال «ميدو»: "للأسف بدأنا المباراة بشكل سيء، والهدف الأول أربكنا بعض الشيء، ثم استقبلنا هدفا من كرة ثابتة تدربنا على كيفية إيقافها من قبل لكن للأسف قلة التركيز تسببت في الهدف الثاني".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "البعض يتخيل سيناريو مختلف من النتيجة ولكننا صنعنا 5 فرص في الشوط الثاني، كان منهم 4 فرص حقيقية، سواء في العارضة أو من هجمة مرتدة".

وتابع "رغم النتيجة لابد من شكر اللاعبين على محاولتهم العودة للمباراة، في بعض الأحيان حينما تتأخر بتلك النتيجة يحدث تراخي، ولكن اللاعبين قاتلوا حتى آخر دقيقة".

مدرب الزمالك الأسبق أكمل "التغييرات التي أحدثناها أضافت لنا بشكل كبير في الشوط الثاني، وساعدت على الاستحواذ واستخلاص الكرة".

واختتم تصريحاته "كان أسهل شيء في ظروف مثل تلك لأي مدرب أن يرفض المهمة، ولكن كما تعلمون أنا رجل مقاتل، وقلت للاعبين أن نرفع رأسنا ونعالج أخطائنا خلال الفترة المقبلة".

الوحدة توقف رصيده عند 21 نقطة محتلا المركز السادس في جدول الترتيب.

ميدو تولى مهمة المدير الفني بشكل مؤقت إضافة إلى منصب المستشار الفني للنادي السعودي.



