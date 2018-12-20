رئيس "النور" يشارك في تشييع جنازة شقيق رئيس الهيئة البرلمانية

حرص الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على المشاركة في تشييع جنازة خالد خليل، شقيق الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

حرص الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على المشاركة في تشييع جنازة خالد خليل، شقيق الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.