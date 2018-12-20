رئيس "النور" يشارك في تشييع جنازة شقيق رئيس الهيئة البرلمانية

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حرص الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على المشاركة في تشييع جنازة خالد خليل، شقيق الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.


كما حرص قيادات ونواب الحزب بالبرلمان، والكثير من أعضاء الحزب، من مختلف محافظات الجمهورية، علي حضور مراسم الجنازة، واداء الصلاة علي الفقيد، بمنطقة العجمي "الهانوفيل"، بمحافظة الإسكندرية.


وتقدم الحزب بالخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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