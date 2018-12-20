مصر تنُظم كأس الأمم الأفريقية 2019

20 ديسمبر 2018 - 08:50 م

أكد الجزائري حفيظ دراجى، المعلق الرياضي بقناة «بي إن سبورت»، أن مصر سوف تحصل على تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2016، حيث أكد أن الكاف سوف يعلن ذلك يوم 8 يناير المقبل.

وقال حفيظ دراجى: "بعد المفاجئة التى صنعها المغرب بتراجعه عن تقديم ترشيحه لاحتضان كان 2019، صارت مصر الأوفر حظا لتنظيم الحدث سعيًا من رئيس الكاف لإعادة الدفء إلى علاقاته مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وبسبب العراقيل التى تضعها جنوب افريقيا لاستقبال الجماهير الافريقية فى إطار حربها ضد الهجرة السرية المتنامية.. أحمد أحمد سيعلنها فى التاسع من يناير.. كأس أمم أفريقيا 2019 فى مصر".

يذكر أن مصر قد تقدمت بطلب رسمى إلى الكاف من أجل المطالبة بتنظيم بطولة أفريقيا التى تقام العام المقبل، وتنحصر المنافسة بين مصر وجنوب أفريقيا.