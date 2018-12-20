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وادي دجلة يتعادل إيجابيًا مع الداخلية

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المصريون

وادى دجلة

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة لقاء وادى دجلة مع الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدورى الممتاز.

تقدم إبراهيما نداي لاعب فريق وادى دجلة بالهدف الأول لفريقه بمرمى الداخلية بالدقيقة 14 ثم أدرك إبراهيم ابواليزيد مدافع فريق الداخلية التعادل فى الدقيقة 19 بعد 5 دقائق فقط من تقدم الفريق الدجلاوى.

وأضاف محمد محمود لاعب وادى دجلة الهدف الثانى لفريقة بالدقيقة 31 بعد استغلال كرة عرضية عن طريق السيد سالم قابلها برأسية قوية في شباك الحارس محمد صبحي وتعادل فريق الداخلية عن طريق ايمانويل إيجبتور بالدقيقة 44 وحاول الفريقان خطف الفوز فى الشوط الثانى وكانت أبرز المحاولات تسديدة لسيد سالم ظهير وادى دجلة ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى 2 / 2.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق وادى دجلة إلى 17 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدورى بينما يرتفع رصيد فريق الداخلية إلى 18 نقطة متواجدا فى المركز العاشر.


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