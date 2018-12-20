ضبط عاملة نظافة لسرقتها مشغولات ذهبية من سائحة

20 ديسمبر 2018 - 09:30 م

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة عاملة نظافة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من سائحة هولندية الجنسية بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ للرائد أسامة مهران رئيس مباحث قسم شرطة اول الغردقة من السائحة «سونيا. م» هولندية الجنسية مقيمة بأحد فنادق منطقة القرى السياحية تفيد تعرضها لسرقة خاتمين ذهبيين ومبلغ مالى 800 جنيه حال تواجدها بالنادى الصحى بإحدى الكومبوندات من داخل دولاب غرفة تغيير الملابس وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16494/2018 جنح قسم أول الغردقة.

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة س م. ج.م. 18 سنة عامله نظافة ومقيمة خلف محطة الأتوبيس – ثان الغردقة وتمت إحالتها للنيابة.



