محامون يتضامنون مع «عاشور»: لست وحدك

20 ديسمبر 2018 - 09:40 م

تضامن عدد كبير من المحامين مع سامح عاشور، نقيب المحامين المصرين والعرب، عقب الحكم الصادر ضده اليوم بحبسه عامين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحبس سامح عاشور، لمدة عامين وتغريمه 20 ألف جنيه، لعدم تنفيذ حكم قضائي وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجي التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة، في القضية رقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم.

الناشط الحقوقي عمرو عبد السلام، أعرب عن تضامنه مع "عاشور" قائلًا: "اتفقنا مع عاشور أو اختلفنا معه، هو نقيب عام لجموع المحامين ونرفض الحكم الصادر ضده بالحبس بسبب امتناعه عن قيد حملة دبلومات التجارة والصنايع ممن حصلوا على إجازة الحقوق بنظام التعليم المفتوح".

وأضاف "عبد السلام"، أن هذا القرار ليس بقراره منفردا وإنما هو قرار جميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامين مصر.

عبد المنعم نوح، عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات بنقابة المحامين، أكد رفضه أيضا السماح لحاملي التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين، وكتب: "متضامن مع نقيب محامين مصر وسيظل نقيبى وأفتخر، ونرفض قيد مؤهلى الدبلومات حاملى التعليم المفتوح الفاشل".

وأضاف: "وبنقول بصوت عالى إن نقابة المحامين ليست مرتعآ للعاطلين ولن نسمح بقيدهم أبدًا فى بيتنا نقابة المحامين ونقسم بالله لن نسمح بدخولهم نقابتنا الأبية".

وتابع: "نؤيد ونساند النقيب العام الأستاذ سامح عاشور فى كل قرارات مجلس نقابة المحامين ومتضامن مع النقيب المناضل سامح عاشور رمز تنقية الجداول التاريخية للمحامين المشتغلين والذي خاطر بتاريخه وسمعته من أجل حماية مصلحة المحامين الأحرار والممارسين فعليًا لرسالة المحاماة".

أما الحقوقي محمد بكير فكتب: "سامح عاشور ليست معركتك وحدك ولكنها معركة كل محامي يريد إعلاء شأن نقابته والحفاظ علي كيان نقابة المحامين والنقابة ليست مرعي لأحد ،ونرفض نعم نرفض حملة التعليم المفتوح الانضمام لهذه القلعة الحصينة، وعاشت نقابة المحامين حرة وسيعود العصر الذهبي للمحاماة في عهدكم".

وكتب المحامي محمد رشوان: "أتضامن مع نقيبي سامح عاشور رافضا المساس برموزنا".