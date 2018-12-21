الاحتلال يعلن تفجير نفق على الحدود اللبنانية

21 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفجير نفق على الحدود مع لبنان، في إطار عملية لكشف وتدمير أنفاق يزعم أن "حزب الله" حفرها.



وجاء الإعلان، الأول من نوعه منذ بدء عملية "درع الشمال" مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، في بيان صادر عن الجيش، لتوضيح سبب دوي انفجارات في مناطق حدودية.



وأشار البيان أن رؤساء البلديات وسكان المنطقة تم إبلاغهم مسبقًا بعملية التفجير.



والخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر توتير، إن "وسائل خاصة" سيتم استخدامها في تدمير الأنفاق.

