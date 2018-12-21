ترامب: ملتزمون بالعمل مع ليبيا من أجل هذا الأمر

21 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده ملتزمة بالاستمرار في العمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، للوصول إلى حكومة ليبية "موحدة ومستقرة، قادرة على الوقوف وحدها ضد الإرهاب، وعلى توفير الأمن والاستقرار".

جاء ذلك خلال تهنئة تلقاها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج، من ترامب، الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال ليبيا (1951) التي تصادف 24 ديسمبر/كانون أول، بحسب المكتب الإعلامي للسراج.

وأكد الرئيس الأمريكي، وفق البيان، على التزام الولايات المتحدة "بدعم الشعب الليبي، وهو يسعى لبناء عملية دستورية واقعية ومسالمة وانتخابات مجهز لها وفق خطة الأمم المتحدة السياسية".

ولفت إلى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم حكومة الوفاق الوطني وكل من يعمل في إطار الاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات الموقع نهاية 2015) للتغلب على الانقسامات في ليبيا.



ومنذ 2011، تشهد ليبيا انقساما تجلى مؤخرا في سيطرة قوات خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب، على الشرق الليبي، في حين تسيطر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، والمدعومة من المجلس الأعلى للدولة على معظم مدن وبلدات غربي البلاد.

